ДТЕК переписав графіки відключень для деяких регіонів: в кого буде менше годин зі світлом

Як випливає з графіків, найжорсткіші оновлення отримала Дніпропетровщина

Компанія ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії на 24 грудня для столиці, Київської та Дніпропетровської областей, зменшивши кількість годин зі світлом для частини споживачів.

У Києві, згідно з оновленим графіком, три підчерги споживачів отримали по три додаткових години без світла. Ще одна підчерга додатково сидітиме в темряві півтори години.

На Київщині теж не обійшлося без "покращень". Згідно з оновленим графіком, напередодні Святвечора, одній з підчерг споживачів додали 3,5 години без світла. Ще дві підчерги споживачів у столичній області 24 грудня додатково сидітимуть без світла, відповідно одну та дві години.

Найжорсткіші зміни у графіку відключень відбулися на Дніпропетровщині. Згідно з оновленим графіком, 24 грудня більшості підчерг споживачів Дніпра та області додали від однієї до 3,5 годин темряви.

Відключення світла в Україні - останні новини

В ніч на 24 грудня Росія вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти регіонів. За даними Міністерства енергетики України, на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Через наслідки ворожих атак по енергосистемі у Полтавській, Харківській та Сумській областях було застосовано графіки аварійних відключень.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що головний фактор, який впливатиме на стан енергосистеми України, - масованість та регулярність атак з боку російських окупаційних військ. Але в середньому зима пройде з відключеннями 2-4 черг споживачів.

