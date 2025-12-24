Причиною є наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Таким чином, погодинні графіки тимчасово не діють.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Зокрема, за даними обленерго, графіки аварійних відключень запроваджено на Сумщині.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 10 черг. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ", - сказано в повідомленні Сумиобленерго.

Також графіки погодинних відключень не діють на Полтавщині

"В Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - повідомляється на сайті Полтаваобленерго.

Крім цього, графіки аварійних відключень застосовані у Харкові та Харківській області. В Харківобленерго зазначили, що причина - наслідки ворожих атак на енергооб’єкти.

В ніч на 24 грудня Росія вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти регіонів. За даними Міністерства енергетики України, на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що головний фактор, який впливатиме на стан енергосистеми України, - масованість та регулярність атак з боку російських окупаційних військ. Але в середньому зима пройде з відключеннями 2-4 черг споживачів.

