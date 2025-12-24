Як зазначили у Міненерго, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

В ніч на 24 грудня Росія вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти областей, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Вночі ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - зазначається у повідомленні.

В енергетичному відомстві додали, що ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і, відповідно, поновити електропостачання.

У Міненерго констатували, що ситуація в енергосистемі залишається складною, і додали, що енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак.

У відомстві зауважили, що 24 грудня українцям почергово відключатимуть світло в усіх регіонах України до кінця доби. Промисловість має обмежити споживання до визначеного ліміту, оскільки діють графіки обмеження потужності.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Напередодні РФ здійснила дев’яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. За словами президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу РФ застосувала десятки ракет та понад 650 дронів.

Внаслідок ворожої атаки Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області тимчасово майже повністю залишилися без світла.

Раніше енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозував, що в середньому українці усю зиму сидітимуть із відключеннями обсягом від 2 до 4 черг. Найважче, за його прогнозами, буде споживачам у прифронтових та прикордонних регіонах та Києві, тоді як у західних областях відключень майже не буде.

