Велика частина української теплової генерації знаходиться в управлінні приватного енергомонополіста, який і має підтримувати складські запаси вугілля на рівні, визначеному Міненерго.

Згідно з затвердженим Міненерго графіком, складські запаси вугілля станом на середину січня у ТЕС і ТЕЦ мають становити 1,079 млн т., за фактом є на 338 тис. т. менше.

Стабільність об'єднаної енергосистеми України на піку зимових холодів забезпечує імпорт електроенергії. Теплова генерація не підтримує запаси вугілля на необхідному рівні. Про це свідчать дані Міненерго.

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Велика частина української теплової генерації знаходиться в управлінні приватного енергомонополіста, який і повинен підтримувати складські запаси вугілля на рівні, визначеному Міненерго. Разом з тим Міненерго віддає явну перевагу тепловій генерації при прогнозуванні роботи об'єднаної енергосистеми України. Вже в нинішньому опалювальному сезоні частка ТЕЦ і ТЕС неодноразово перевищувала частку АЕС в загальному обсязі виробництва електроенергії за добу.

За таких умов ризики зупинки вугільних енергоблоків і дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі загрозливо зростають. Альтернативою імпорту електроенергії стане повернення віялових відключень від енергопостачання цілих областей - як це практикувалося в 1990-і рр.

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Автор: УНІАН