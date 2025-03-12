Києву необхідно імпортувати газ, щоб компенсувати втрату видобутку.

Україна може імпортувати великі обсяги американського газу вже цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Київ бореться з наслідками російських ударів по інфраструктурі.

Видання Reuters пише, що імпорт американського газу в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном, а наявність "блакитного палива" з США в українських сховищах може стримати російські атаки.

Глава українського газового оператора Дмитро Ліппа сказав, що Україна може імпортувати щонайменше 4 мільярди кубометрів газу в період з квітня по жовтень. Згідно з розрахунками Reuters, загальний рахунок за імпорт становитиме щонайменше 1 мільярд доларів.

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Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не на трубопровідний газ, і з цього обсягу, за словами Ліппи, більшу частину може бути поставлено зі США.

"Якщо брати політичний аспект, то для нас краще, щоб якомога більше американського СПГ надходило до Польщі і поступово доставлялося до нас", - сказав глава української ГТС.

За його словами, геополітична ситуація означає, що американський СПГ може бути кращим, ніж, наприклад, конкуруючий катарський СПГ, за умови, що різниця в ціні не буде значною.

За словами Ліппи, СПГ може поставлятися в Україну з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Польський і литовський маршрути є найдешевшими, але, за його словами, Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський інтерконектор дає змогу імпортувати лише до 7 мільйонів кубометрів на день, тоді як потреба становить 20-25 мільйонів.

Варто зазначити, що до останніх атак Україна видобувала 52-53 мільйони кубометрів газу на день, але атаки скоротили видобуток на 40%, що змусило Київ збільшити імпорт.

У межах підготовки до зимового опалювального сезону 2025-26 років Україна зазвичай починає закачувати газ у сховища приблизно у квітні. За оцінками енергетиків, для нормального проходження зимового сезону Україні необхідний резерв щонайменше 13 млрд куб. м газу до середини жовтня.

Імпорт газу в Україну - останні новини

Російська Федерація в ніч на 20 лютого завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Москва намагається зупинити видобуток "блакитного палива".

У результаті Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому і березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних ударів по сектору.

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