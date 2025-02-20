Герман Галущенко зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі.

Російська Федерація в ніч на 20 лютого завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Москва намагається зупинити видобуток "блакитного палива".

Міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook зазначив, що пошкоджень зазнали виробничі потужності, але не уточнив, де саме.

"Метою цих атак є зупинка видобутку газу, необхідного для побутових потреб і централізованого опалення", - повідомив глава відомства.

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Водночас він вказав, що фахівці оцінюють пошкодження і проводять аварійно-відновлювальні роботи. За словами міністра, росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, водночас представники брешуть усьому світу про протилежне.

Видобуток газу в Україні - головні новини

З початку 2024 року в Україні активно відкривали нові газові свердловини, щоб забезпечити енергонезалежність країни в умовах війни з Російською Федерацією.

19 вересня 2024 року стало відомо, що в Україні встановили рекорд із видобутку газу. З початку року видобули 9,8 млрд куб. м газу, що більш ніж на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

11 листопада 2024 року з'явилося повідомлення про відкриття нової потужної свердловини глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.

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