Ймовірність тривалих перебоїв у постачанні нафти поки незначна.

Деякі судновласники відмовляються від перевезення нафти з Перської затоки у зв’язку з загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном, повідомляє Bloomberg.

Виробники і трейдери скаржаться, що не можуть знайти достатньо кораблів для перевезення нафти. Тим часом, деякі власники танкерів, які були попередньо зафрахтовані, вирішили не продовжувати контракти.

Видання зазначає, що, хоча на даному етапі ймовірність тривалих перебоїв у постачанні нафти може бути незначною, однак стабільність судноплавства на Близькому Сході буде під пильним наглядом світового нафтового ринку в найближчі тижні.

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"Водночас у регіоні видобувається близько третини нафти у світі, і великі експортери, такі як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати мають мало можливостей для перенаправлення експорту, якщо постачання з Перської затоки буде порушено", - зазначають журналісти.

На тлі побоювань щодо скорочення чи зупинки постачання нафти з Перської затоки, фрахт для супертанкерів за маршрутом Близький Схід – Китай (TD3C) суттєво подорожчав.

Війна Ізраїлю проти Ірану - останні новини

Удари Ізраїлю по Ірану в подальшому можуть призвести до скорочення експорту нафти з Тегерану на 90% та збільшують ризики для постачання "чорного золота" з Близького Сходу.

13 червня Ізраїль завдав низку ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, оголосивши про початок операції "Rising Lion". За даними ЗМІ, удар по Ірану готувався протягом восьми місяців.

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