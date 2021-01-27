Гранична ціна в розмірі 6,99 гривні за кубометр діятиме в лютому-березні.

Кабінет Міністрів України планує розширити дію граничної ціни на природний газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр у лютому-березні 2021 року на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Читайте також"Нафтогаз" встановив ціну на газ у лютому: вона нижча за рекомендовану КабміномЗгідно з даними на сайті уряду, відповідне рішення буде винесено на засідання Кабміну сьогодні.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що прийняте рішення дозволити знизити платіжки за газ жителям багатоквартирних будинків, де створені ОСББ, на 30%.

Що цьому передувало

У січні газопостачальні компанії продавали населенню газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої на 11%, А Максимальна на 20,5%.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановило граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна