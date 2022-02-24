Підприємства вважалися збитковими.

Кабінет міністрів ліквідував два збиткових вугледобувних підприємства на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалено під час засідання уряду в середу, 23 лютого.

"Проектом розпорядження пропонується погодити пропозицію Міністерства енергетики щодо ліквідації збиткових вугледобувних підприємств: відокремленого підрозділу "Шахта "Великомостівська" Державного підприємства "Львіввугілля" та відокремленого підрозділу "Шахта "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля", - йдеться в пояснювальній записці до проекту розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, Україна затвердила Концепцію трансформації вугільних регіонів, яка передбачає поділ усіх державних шахт на три категорії.

Перша - це ресурсна база енергетичної компанії "Центренерго". Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" з найбільш ефективних вуглевидобувних підприємств.

Друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто такі, що видобувають енергетичне і коксівне вугілля, яке використовується в металургії.

Третя категорія - шахти, які будуть запропоновані для приватизації не тільки як вуглевидобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси. Такі об'єкти можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

Трансформація вугільних регіонів триватиме до 2028-2030 років. В Україні 65 мономіст, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

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