Шмигаль пообіцяв, що проект забезпечить гідне життя і достатній заробіток всім жителям шахтарських містечок.

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

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За словами Шмигаля, програма стане стартом для процесів поступової диверсифікації монопрофільних економік вугільних міст.

"Це створення нових можливостей для жителів цих регіонів, цих жителів майже мільйон у 25 територіальних громадах. Наступного року коштом державного бюджету та за підтримки міжнародних партнерів ми розпочинаємо реалізацію перших пілотних проектів з трансформації", - сказав він.

Шмигаль додав, що довгострокові проекти забезпечать зменшення залежності локальних економік від вуглевидобутку і гідне життя і достатній заробіток всім жителям. У тому числі й працівникам, на яких вплине процес відмови від викопного палива.

Трансформація шахтарських регіонів:

У серпні 2020 року Міністерство енергетики України повідомило, що концепція трансформації вугільних регіонів передбачає поділ всіх державних шахт на три категорії. Перша - це ресурсна база енергетичної компанії "Центренерго". Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" з найбільш ефективних вугледобувних підприємств.

Друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто видобувні енергетичне і коксівне вугілля, що використовується в металургії.

Третя категорія - шахти, які будуть запропоновані для приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси. Такі об'єкти можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

У липні 2021 року Шмигаль зазначив, що плани з реалізації пілотних проектів почнуться з двох шахтарських міст – Червоноград і Мирноград. При цьому загальна географія становить понад 60 населених пунктів.

Трансформація вугільних регіонів в Україні триватиме до 2028-2030 року. В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільну галузь, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

Автор: Ганна Бредіхіна