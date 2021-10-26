Уряд зобов'язав компанію на 2 місяці знизити ціну на газ для населення з 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.

Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на урядовому порталі.

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Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня по 30 листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за куб.м, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

Уряд також доручив операторам газорозподільних мереж внести в інформаційну платформу "Оператора ГТС" дані про всіх захищених споживачів: населення, бюджетники, комунальні та державні медустанови, а також виробники тепла для вищевказаних споживачів.

Постачальник "останньої надії":

Постачальник "останньої надії" в Україні – газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. Ціна на жовтень у ПОН - 16,56 грн за куб.м. споживачі мають право перейти від постачальника "останньої надії" до іншого постачальника. Для цього споживачеві потрібно подати онлайн-заявку на сайті обраної компанії.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ в перший рік повинен коштувати 7,42 грн за кубометр.

Станом на сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.

ДК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, у місті Шепетівка Хмельницької області.

Автор: Ганна Бредіхіна