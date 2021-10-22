Якщо температура на вулиці протягом трьох діб не підіймається вище 8 градусів тепла, місцева влада ухвалює рішення про початок опалювального сезону.

Найближчими днями в столиці не планується увімкнення опалення у житлових будинках.

Про це в коментарі УНІАН повідомила голова ОСББ "Березіль" Дніпровського району Наталія Британь.

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"Спочатку ми очікували, що опалення увімкнуть вже цієї суботи, тобто 23 жовтня. Однак, погода внесла вої корективи", - зазначила Британь.

За словами експерта, на цей момент опалення не може бути увімкнене, оскільки середньодобова температура повітря перевищує 8 градусів тепла.

"Якщо температура на вулиці протягом трьох діб не підіймається вище 8 градусів тепла, місцева влада ухвалює рішення про початок опалювального сезону. У нас поки немає ніякої конкретної інформації про те, коли будуть вмикати опалення. До кінця цього тижня цього точно не станеться. За попередньою інформацією, приблизні терміни ми будемо знати не раніше понеділка-вівторка", - зазначила Британь.

За її словами, при увімкненні опалення в багатоквартирних будинках також буде дотримуватися певна черговість.

"Першими опалення отримають ЖЕКівські будинки. Будинки, які уклали колективні договори отримають опалення відповідно до поданих заявок. Жителі ОСББ відчують тепло у квартирах останніми", - зазначила Британь.

Прогноз погоди:

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу, 23 жовтня, буде ясна і безхмарна погода, температура повітря вночі +3°, вдень +13°.

У неділю, 24 жовтня, вночі очікується -1°, а вдень до +9°.

З середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися. До кінця тижня всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12 +16 градусів, місцями до +18 градусів.

Опалювальний сезон і тарифи:

30 вересня 2021 року Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть.

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12 жовтня перший заступник глави ВП Кирило Тимошенко заявив, що в сховищах цілком достатньо газу для потреб населення та соціальної сфери.

18 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні достатньо газу для людей за "нормальними цінами".

В середині жовтня в Україні частково стартував опалювальний сезон.

Раніше опалювальний сезон в Україні починався 15 жовтня. Однак, тепер опалення вмикають в залежності від погодних умов.

Автор: Олена Коваленко