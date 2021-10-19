Якщо температура протягом трьох діб в регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, місцева влада ухвалює рішення про початок опалювального сезону.

В Україні частково стартував опалювальний сезон. Раніше опалювальний сезон в Україні починався 15 жовтня. Однак, тепер опалення вмикають в залежності від погодних умов.

Про це повідомляє "24 канал".

Читайте такожВлада Києва поки не може назвати дату, коли у будинках містян з'явитися теплоЯкщо температура протягом трьох діб в регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то місцева влада ухвалює рішення про початок опалювального сезону.

Опалення в Києві:

Опалювальний сезон у Києві вже розпочався для лікарень, дитсадків та шкіл. Мер міста Віталій Кличко заявив, що найближчим часом тепло увімкнуть і в житлових будинках столиці.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що в Києві опалення увімкнуть 23 жовтня.

Опалення в Івано-Франківську:

В Івано-Франківську відсутнє постачання газу до бюджетних установ. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні установи не мають опалення. Це сталося, попри те, що підписали меморандум на державному рівні та закріпили ціну на газ для бюджетних установ.

Мер міста розповів, що на початку року була домовленість про ціни на газ на рівні 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить по 30. Відтак, потрібно ще 500 тисяч гривень для міського бюджету.

Як уточнює "24 канал", в регіонах така ситуація з опаленням:

Опалення у Дніпрі:

У Дніпрі опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла протягом трьох днів.

Опалення в Одесі:

В Одесі старт опалювального сезону запланований на 1 листопада 2021 року, тобто орієнтовно тоді, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла протягом 3 діб поспіль. Тому дата швидше орієнтовна.

Опалення в Луцьку:

Опалювальний сезон у Луцьку розпочався 11 жовтня. Першими опалення отримали лікарні, садочки, школи та інші навчальні заклади, після чого опалювання отримало населення.

Керівник ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський заявив про те, що рішення про увімкнення опалення приймають ОСББ та ЖЕКи.

Опалення у Львові:

З 11 жовтня тепло подається до лікарень, поліклінік, шкіл, садочків та житлових будинків.

"Знаю, що не всі люди вже хочуть тепло, адже за це все потрібно платити. Деякі ОСББ просять відстрочити їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди мають бути в теплі, щоб менше хворіти", - заявив мер міста Андрій Садовий.

Опалення в Тернополі:

Опалювальний сезон у Тернополі стартував 10 жовтня. Першими тепло отримали школи, дитячі садки та лікарні. 12 жовтня опалення було увімкнено в житлових будинках.

Опалення в Хмельницькому:

У Хмельницькому опалювальний сезон стартував 6 жовтня. Опалення увімкнули у лікувально-профілактичних закладах та дошкільних закладах, незалежно від форм власності.

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок заявив, що опалення бюджетних установ відтягується через збільшення вартості.

Опалення в Тернополі:

У школах, лікарнях та дитячих садках тепло увімкнули ще 10 жовтня. 12 жовтня опалення почали вмикати в житлових будинках.

Опалення в Чернівцях:

У Чернівцях опалювальний сезон розпочався 11 жовтня. Опалення увімкнули в школах, лікарнях і садочках. 18 жовтня почали вмикати опалення в житлових будинках.

Опалення в Чернігові:

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що доручив розпочати опалювальний сезон у місті з 8 ранку 11 жовтня.

Опалення у Вінниці:

У Вінниці опалення почали вмикати 8 жовтня. Першими опалення увімкнули для шкіл, садочків та лікарень.

Як заявили у Вінницькій міській раді для населення тепло дадуть, згідно з правилами - якщо буде нижче 8 градусів протягом 3 діб.

Опалення в Харкові:

11 жовтня подали тепло в лікарні, дитсадки та інші будівлі соціально-культурної сфери.

Житлові будинки будуть підключати до опалення в залежності від температури на вулиці.

Опалення в Житомирі:

11 жовтня почали опалювати дитячі садки, школи та медзаклади міста.

Опалення для населення подаватимуть залежно від погодних умов.

Опалення в Запоріжжі:

У 20-х числах жовтня в Запоріжжі проведуть необхідні пусконалагоджувальні роботи. Саме ж опалення увімкнуть в ніч з 24 на 25 жовтня. Про це заявив гендиректор комунального підприємства "Міські теплові мережі" Олександр Грек.

Опалювальний сезон і тарифи:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть.

Експерти прогнозували, що населенню доведеться економити та знижувати рівень обігріву у своїх квартирах

12 жовтня перший заступник глави ВП Кирило Тимошенко заявив, що в сховищах цілком достатньо газу для потреб населення та соціальної сфери.

18 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні достатньо газу для людей за "нормальними цінами".

Автор: Олена Коваленко