Китай знайшов альтернативу російському вугіллю.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай заявив про збільшення власного видобутку вугілля і відновлення відносин з Австралією для зменшення енергозалежності від країни-агресора.

Як повідомляє Reuters, експорт російського вугілля ускладнюється логістичними труднощами, а Австралія в змозі потіснити Росію на вугільному ринку.

Як йдеться в матеріалі, на початку 2023 року три комунальних підприємства і одна сталеливарна компанія отримали право замовляти австралійське вугілля. Учасники ринку очікують, що в найближчі місяці дозволи отримають і інші компанії.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі, через проблеми зі своєчасними поставками від контрактів з російськими компаніями почали відмовлятися Південна Корея і Японія.

Ситуація з російським вугіллям:

Євросоюз 8 квітня 2022 року опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.

З серпня 2022 року був передбачено заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони родом з Росії або експортуються з Росії.

21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

10 серпня 2022 року ЄС заборонив імпорт російського вугілля.

Станом на 25 серпня 2022 року морський експорт російського вугілля був фактично зупинений через санкції ЄС.

У вересні Європейська комісія опублікувала переглянуті вказівки, заявивши, що надання необхідних для транспортування за межі ЄС послуг має бути дозволено для боротьби з енергетичною і продовольчою безпекою в світі. Напрямки відвантаження вугілля змінилися.

Країни ЄС як і раніше не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни. Продажі російського вугілля в Азію різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Станом на 7 грудня 2022 року Росія різко збільшила морський експорт вугілля.

Вас також можуть зацікавити новини: