Таким чином Росія істотно скоротить обсяги поставок газу в Європу.

Російський "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу газопроводом "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

Про це повідомляється на сайті дочірньої компанії російського "Газпрому" – Nord Stream AG, що є оператором газопроводу.

"З 11 по 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG зробить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів і систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної і надійної експлуатації газопроводу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що графік і план робіт були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку.

Як повідомляв УНІАН, у червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

Транзит через українську ГТС до Європи зараз на 60% менше заброньованого рівня.

Крім того, в середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Також в середині червня протягом тижня не працював газопровід" Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

"Газпром" намагається перешкодити створенню достатніх запасів природного газу в Європі до настання опалювального сезону.

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