У Німеччині назвали скорочення "Газпромом" поставок до країни попереджувальним сигналом, що спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни.

Поставки російського газу в Європу в четвер, 16 червня, ще більше скоротилися, що викликало занепокоєння щодо поповнення сховищ на зиму.

Як пише Reuters, "Газпром" оголосив про друге скорочення поставок по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини, зменшивши їх до 40% потужності.

Міністр економіки Німеччини заявив, що цей крок спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни на енергоносії.

Оптові ціни на газ у Нідерландах підскочили на 25% у четвер вранці.

У російському "Газпромі" заявили, що скорочення поставок нібито пов'язане із затримкою обладнання Siemens Energy, яке проходить технічне обслуговування в Канаді. Енергетичний регулятор Німеччини відхилив це пояснення.

Голова енергетичного регулятора Німеччини Клаус Мюллер назвав скорочення "Газпромом" поставок до країни попереджувальним сигналом, який може спричинити проблеми для найбільшої економіки Європи цієї зими.

"Це суттєво погіршить нашу ситуацію. Можливо, ми могли б пережити літо, оскільки опалювальний сезон закінчився. Але нам необхідно заповнити сховища, щоб пережити зиму", – сказав Мюллер.

Найбільший імпортер російського газу в Німеччині, компанія Uniper заявила, що поставки з Росії зменшилися на чверть від узгоджених обсягів, але додали, що змогли закупити відсутні обсяги з інших джерел. Обсяги постачання газу в Італію також скоротилися. Чеська енергетична компанія CEZ також повідомила про скорочення поставок російського газу. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що "Газпром" поінформував її про скорочення поставок газу.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз розробив план заміщення газу з Росії.

За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

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