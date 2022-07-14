Місткість польських сховищ становить 3,81 мільярда кубометрів газу.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Польща заповнила свої газові сховища на 98 відсотків.

Про це повідомила Польська нафтогазова компанія (PGNiG).

Місткість польських сховищ становить 3,81 мільярда кубометрів газу. У PGNiG є 7 газосховищ.

"Раніше ми інформували про розширення сховища у Вежховицях. Завдяки цій інвестиції можливості зберігання газу в Польщі зростуть на 800 мільйонів кубометрів", — зазначили в компанії.

Війна в Україні та ситуація з газом:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставок газу в країни Євросоюзу.

В середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Також повідомлялося, що "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу по газопроводу "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

Станом на 13 червня ціна газу в Європі зросла майже до двох тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: