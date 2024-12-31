Міністр енергетики України пояснив, чому не варто зі страхом сприймати погрози Фіцо.

Україна не занепокоєна через погрози Словаччини припинити експортні поставки електроенергії через закінчення транзиту російського газу в Європу, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Я не думаю, що вони підуть на це", - заявив він в інтерв'ю Politico, стверджуючи, що такий крок "абсолютно суперечить" правилам ЄС.

За словами Галущенка, Україна також звернулася до Європейської комісії з проханням почати офіційні консультації з цього питання. При цьому компенсувати "втрачену" електроенергію Україна зможе завдяки імпорту з Польщі та Румунії.

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"Якщо "мета - змусити Україну страждати", то в цій ситуації це не спрацює", - підкреслив міністр енергетики. У матеріалі також ідеться про те, що і Словаччина, і Угорщина кілька місяців поспіль намагаються переконати Україну продовжити газову угоду, оскільки нібито припинення угоди поставить під загрозу безпеку поставок газу в ці країни.

При цьому варто враховувати, що поставки газу через Україну становлять лише близько 5 відсотків від загального обсягу імпорту ЄС.

ЗМІ пише, що ризик того, що Словаччина зіткнеться з нестачею енергії, якщо угода закінчиться, як очікується, невеликий. Країна більше стурбована збереженням доходів, які вона отримує від транспортування і перепродажу російських поставок.

За словами Галущенка, будь-яке відключення електроенергії завдасть Братиславі додаткового фінансового удару.

"Ми говоримо не про якесь безкоштовне надання електроенергії - ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", - сказав він, стверджуючи, що Словаччина може втратити "сотні мільйонів доларів" на рік від припинення експорту. Вона також втратить доступ до потенційно дешевих українських поставок електроенергії в майбутньому, додав міністр енергетики України.

Ситуація з погрозами Фіцо - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв про погрози Фіцо через припинення поставок російського газу в Європу через Україну. "Але кому [є діло] до Словаччини, так, пане Зеленський? Але коли вам щось потрібно, щоб не замерзнути взимку, ви тупо кричите", - заявив він.

Крім того, експерти пояснили, що може чекати на Україну в разі припинення електропостачання з боку Словаччини. "Ті обсяги, які Україна сьогодні вибирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення", - вважає один фахівець.

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