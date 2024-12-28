У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Київ змушений закуповувати електроенергію за кордоном через війну.

Україна закликала Європейську комісію відреагувати на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії. Країна - частина єдиного європейського енергоринку.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що постачання Братиславою критичних обсягів електроенергії Києву не благодійність, адже Україна платить за неї.

Зовнішньополітичне відомство вказало, що Україна наразі змушена імпортувати інколи електроенергію через окупацію ЗАЕС, постійні ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, об'єктах генерації та розподільчих мережах.

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"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором", - ідеться в заяві.

У зв'язку з цим Україна звернулася до Єврокомісії з проханням відреагувати на погрози Фіцо.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і повинна дотримуватися загальних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, - УНІАН) відреагувати на словацькі погрози щодо довільних рішень", - наголосили в МЗС.

Транзит російського газу через Україну - погрози Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо грубо відповів Зеленському на рішення зупинити транзит російського газу територією України. Зокрема, він пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін доручив Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України" за рахунок інтересів народу цієї країни.

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