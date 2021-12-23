Росія зараз "сушить" газовий ринок, роздуваючи ціни при наявному профіциті трубопровідних потужностей.

Поки США і ЄС продовжують роздумувати, що робити з газовим шантажем з боку Росії, ми станемо свідками газової капітуляції Європи.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

За його словами, щоб не йти на поступки перед "Газпромом", можна було б організувати СПГ-міст із США до Європу.

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""Газпром", накрутивши ціни на ринку ЄС, цьому допомагає, тому що тепер європейські ціни перевищили азійські. Як наслідок, СПГ-танкери можуть розвернутися в бік Європи. Такий СПГ-міст допоміг би частково покрити дефіцит газу на європейському ринку", - сказав Гончар.

Експерт вважає, що такий СПГ-міст продемонстрував би в першу чергу "трансатлантичну енергетичну солідарність у протистоянні третій силі, яка цю солідарність хоче зруйнувати й зміцнити своє домінування на ринку".

За словами Гончара, ситуацію з поставками газу не можна залишати в її поточному стані, і в першу чергу, це стосується Європейської комісії. "Не можна сидіти й чекати, що хтось на свій розсуд відправить танкери до Європи. Хоча при нинішньому зльоті цін, поставляти СПГ як у Китай, так і в Європу - однаково вигідно", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що Росія зараз "сушить" газовий ринок, роздуваючи ціни при наявному профіциті трубопровідних потужностей, а це виходить за рамки системи бізнес-координат.

"При цьому вона (Росія, - ред.) ще диктує політичні умови Євросоюзу і НАТО. І газ використовується в цій грі як зброя. А США і ЄС продовжують роздумувати, що робити. Якщо такий підхід збережеться з боку Вашингтона і Берліна, то ми станемо свідками газової капітуляції Європи. І не тільки газової, це потягне за собою ланцюжок наслідків", - сказав Гончар.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

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