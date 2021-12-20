Обсяг транзиту газу залишиться в розмірі понад 109 млн м3 на добу

Російська компанія "Газпром"не бронювала додаткові транзитні потужності через Україну. Постачання буде виконуватися в рамках чинного контракту.

Про це повідомляє глава Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Попри захмарні ціни на газ в ЄС (1800 дол за тис м3), є вільні транзитні потужності та попри заяви глави РФ про збільшення постачання в ЄС, Газпром не забронював додаткові потужності на січень", - йдеться в повідомленні.

За його словами, чинним контрактом передбачено обсяг транзиту газу в розмірі понад 109 млн м3 на добу й "Газпром" не планує його збільшувати.

Читайте такожПонад 59 тисяч гривень: "Нафтогаз" продає на біржі газ за рекордно високою ціною"Висновки очевидні - шантаж Європи триває з метою якнайшвидшої сертифікації Північного потоку-2", - підсумував Макогон.

Ціна на газ:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 20 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

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Автор: Катерина Гірник