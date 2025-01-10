Шмигаль виступає за припинення торгівлі будь-якими корисними копалинами з Росією.

Заборона Україною транзиту російської нафти через свою територію може призвести до серйозних фінансових санкцій щодо нашої держави. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання з приводу зареєстрованого законопроекту про припинення транзиту російської нафти через територію України.

Він зазначив, що транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС, котрий передбачає для Угорщини і Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти російського походження та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.

"Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС... При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти, зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії, й імовірним виставленням відповідних фінансових вимог", - наголосив Шмигаль.

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За його словами, в такому випадку може бути відповідний міжнародний арбітраж і можуть бути великі сакції щодо України.

В той же час Шмигаль наголосив, що уряд докладає максимум зусиль для того, щоб припинити торгівлю будь -якими корисними копалинами з Росією.

"Особисто моя позиція - припинити торгівлю будь-якою російською молекулою. Крапка. І вона неодноразово була фіксована. Це політична позиція президента і уряду нашої держави", - підкреслив він.

Україна зупинила транзит газу з РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему.

Міністерство енергетики України повідомило, що відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки і про це в установленому порядку проінформували міжнародних партнерів.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова застосувати низку політичних та економічних санкцій проти України, щоб змусити транспортувати російський газ до Європейського Союзу

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