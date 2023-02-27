Енергетики планують повністю повернути світло всім жителям регіону до кінця дня.

В Одесі частково відновлено електропостачання критичної інфраструктури.

Як повідомляє компанія ДТЕК, енергетики планують повністю повернути світло всім жителям регіону до кінця дня.

"Станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси. Також критичну інфраструктуру частково вдалося захивити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області. Енергетики планують повністю повернути світло всім жителям регіону до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація зі світлом в Одесі

27 лютого 2023 року в Одесі через аварійне вимкнення високовольтної лінії місто залишилося без води та світла. Був повністю зупинений електротранспорт. Без світла залишилися майже всі райони міста. У місті не працюють світлофори.

Спроби Росії принизити енергосистему України

Внаслідок російської агресії Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

10 жовтня 2022 року була зафіксована перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України.

Відтоді по всій країні почалися аварійні відключення світла, ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

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