Україна скоротила імпорт газу більш ніж в 6 разів, до 2,6 млрд куб.м газу.

У листопаді обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 11,6 млн куб. м, разом з тим експорт разом з реекспортом газу з України в країни Європи - 579 млн куб. м.

Про це повідомляє прес-служба "Оператор ГТС України".

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Імпорт газу в порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 92%, або на 143 млн куб.м. у листопаді джерелом імпорту газу стала Угорщина, з якої поставили 11,6 млн куб. м завдяки віртуальному реверсу. Експорт і реекспорт газу в листопаді зросли на 21% і в порівнянні з жовтнем і склали 578,5 млн куб. м.

У компанії відзначили, що в ніч на 1 листопада сталася аварія на ділянці Трансбалканського газопроводу, в результаті чого основні поставки газу в Угорщину забезпечила Україна. Відповідно замовники збільшили експорт в Угорщину на 40% - до 314,2 млн куб. м.

Експорт до Словаччини склав 181,4 млн куб.м, до Польщі - 76,9 млн куб. м. експорт до Молдови в листопаді не відбувалося.

Імпорт газу:

12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що при необхідності зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.

У зв'язку з тим, що з 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в напрямку Угорщини, починаючи з жовтня імпорт газу з ЄС в Україну переорієнтувався на інші напрямки — з Польщі та Словаччини.

При цьому, у порівнянні з минулим роком, за 11 місяців 2021 року Україна скоротила імпорт газу більш ніж в 6 разів – з 15,6 до 2,55 млрд куб.м газу. А експорт і реекспорт склав 2,207 млрд куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна