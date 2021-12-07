Глава "Оператора ГТС" зазначив, що попри "анонси" на початку листопада щодо збільшення обсягів транзиту газу, цього не сталося.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-листопаді 2021 року скоротився на 23,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 38,3 млрд кубометрів.

Про це повідомив "Оператор ГТС України".

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"Попри "анонси" на початку листопада щодо збільшення обсягів транзиту газу до Європи через територію України, цього не сталося. Відбулася певна маніпуляція, коли транзит на початку місяця був зменшений до 57 млн куб.м на добу, а потім збільшений до 109 млн куб. м, передбачені транзитною угодою. Для порівняння, в аналогічний період 2020 року транзит газу становив 178 млн куб.м на добу, у 2019-му - 277 млн куб. м на добу. Тобто ми можемо збільшити транзит у 2,5 раза", – цитує прес-служба керівника ОДТСУ Сергія Макогона.

Транзит природного газу через Україну за 11 місяців 2021 року склав 38,3 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування - 114,8 млн куб. м.

Всього до Словаччини надійшло 24,849 млрд куб. м газу, до Угорщини - 6,799 млрд куб. м, до Молдови - 2,783 млрд куб. м, до Польщі — 3,524 млрд куб. м і до Румунії - 0,394 млрд куб. м.

У листопаді 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,049 млрд куб.м, що на 414 млн куб. м більше, ніж у жовтні (+16%).

Транзит газу:

Президент Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону, що Україна запропонувала Росії збільшити транзит природного газу до Європи та знижку, однак офіційної відповіді на цю пропозицію не отримала.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати"Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Автор: Ганна Бредіхіна