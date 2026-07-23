Друга протока світу під ударом: нафта різко подорожчала через атаки хуситів

Угруповання ввело "ембарго" на прохід суден Червоним морем.

Ціна на нафту Brent вперше з кінця травня перевищила 99 доларів за барель після того, як бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували два саудівські танкери в Червоному морі, пише газета The Financial Times.

У заяві, оприлюдненій у четвер на телеканалі Al-Masirah, речник єменського угруповання повідомив, що його бійці застосували ракети та безпілотники для атаки на судна Encelia та Layla.

Як наслідок, ціна на нафту марки Brent, міжнародний еталон, зросла майже на 5% - до 99 доларів за барель. Таким чином, у липні вартість "чорного золота" збільшилась на понад 30% на тлі загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

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Хусити цього тижня попередили, що вони запроваджують морську блокаду королівства, погрожуючи відновити війну з Саудівською Аравією. Їхні напади ризикують зірвати чотирирічне припинення вогню з саудитами та загрожують порушити судноплавство через протоку Баб-ель-Мандеб, життєво важливий морський торговий шлях, який з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном.

Важливість протоки Баб-ель-Мандеб

Баб-ель-Мандеб стала надзвичайно важливою для експорту сирої нафти Саудівської Аравії до Азії після того, як Іран закрив Ормузьку протоку. Королівство використовувало трубопровід схід-захід до порту Янбу на Червоному морі, звідки експортувало майже 4,9 млн барелів сирої нафти та очищеного палива на день, згідно з даними аналітичної компанії Kpler.

Кілька танкерів, що перевозили саудівську нафту через Червоне море, цього тижня розвернулися, оскільки хусити транслювали радіопопередження суднам.

Удари відбулися у критичний момент конфлікту між США та Іраном після зриву перемир'я минулого тижня. Президент США Дональд Трамп у четвер відповів, що Вашингтон застосує "серйозне військове покарання" до Ірану за будь-які подальші напади хуситів на кораблі, назвавши групу "сурогатом та/або довіреною особою" Тегерана.

Хусити - одні з найпотужніших членів так званої осі опору Ірану. Але вони здебільшого залишалися осторонь американо-ізраїльської війни проти Ісламської республіки, окрім кількох залпів ракет та безпілотників по Ізраїлю в березні та на початку квітня. Проте існували побоювання, що хусити координуватимуть дії з Тегераном, щоб закрити Баб-ель-Мандеб і посилити тиск на енергетичні ринки та світову торгівлю.

Блокування Ормузької протоки – головні новини

20 липня судноплавство Ормузькою протокою практично зупинилося після загострення бойових дій між США та Іраном на вихідних. Іран посилив удари по суднах, які рухаються водною артерією без його дозволу.

Як наслідок, ціни на нафту у світі відновили зростання. Так, вартість нафти марки Brent у понеділок, 20 липня, додала 2% і перевищила 90 доларів за барель. Марка WTI торгувалася на рівні 84,2 дол. за барель. Вона здорожчала на 1,71 дол., або на 2,07%.

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