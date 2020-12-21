Вартість ф'ючерсу на Brent впала.

Ціна на нафту Brent впала нижче 50 доларів за барель в ході торгів на Лондонській біржі ICE.

Про це свідчать дані торговельної площадки.

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Вартість лютневого ф'ючерсу на Brent впала до 49,35 долара (на 5,61 відсотка).

Це сталося вперше з 15 грудня. Американська нафта WTI подешевшала до 46,48 долара за барель (падіння склало 4,89 відсотка).

Зниження обсягів видобутку

На початку березня учасники ОПЕК та її партнери на зустрічі у Відні не змогли домовитися щодо подальшого зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн б/с. на зниженні тоді наполягала Саудівська Аравія, А Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На її вартість також вплинула пандемія COVID-19.

У квітні країни ОПЕК+ узгодили умови найбільшої у своїй історії угоди зі скорочення видобутку нафти в травні та червні - на 9,7 млн б/с. Нова домовленість передбачає особливі умови для Мексики.

6 червня 2020 року учасники Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери домовилися продовжити найбільший у свій історії договір за скороченням видобутку нафти.

Учасники угоди ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти починаючи з січня 2021 року.

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Автор: УНІАН