У листопаді оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії зросла до 5375,4 грн за тисячу кубометрів з 5374,1 грн місяцем раніше.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в листопаді встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 5,375 грн за куб.м, що практично відповідає вартості газу для теплокомуненерго в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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«У листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), становить 5375,37 грн за 1 тис.куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що відносно тепла зима і низький попит на природний газ в Європі утримують ціну газу на рівні жовтня. Таким чином, ціна газу в листопаді для теплокомуненерго практично не відрізняється від ціни в жовтні (5374,1 грн за 1 тис.куб. м).

У компанії нагадали, що "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу.

Хронологія подій

У жовтні оптова ціна на газ для виробників теплової енергії від НАК "Нафтогаз України" була на рівні 5,37 грн за куб.м, що на 24,8% вище ціни блакитного палива у вересні.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

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Автор: Ігор Орел