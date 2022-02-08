Найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" запустила в роботу нову розвідувальну свердловину на Безпалівському родовищі в Харківській області.
Як повідомляє прес-служба компанії, добовий дебіт свердловини становить 160 тис.куб. м газу на добу.
Місце для буріння свердловини визначено за результатами 3D сейсмічних досліджень, проведених у 2020 році.
"Беспаловське родовище - щодо "молоде". Зараз запаси родовища сягають понад 4 млрд куб. м газу, і ми продовжуємо розвідку родовища – провели 3D-сейсміку, буримо розвідувальні свердловини. Крім того, у 2018-му році запустили сучасну установку комплексної підготовки газу та інтенсифікуємо видобуток на свердловинах", - цитує прес-служба директора дивізіону "Нафтогаз розвідка і видобуток" Олександра Романюка.
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Він зазначив, що за останні чотири роки компанії вдалося збільшити видобуток на цьому родовищі в 4 рази – до 222 млн куб.м газу у 2021 році.
"Укргазвидобування" та нове родовище:
- "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить близько 70%. 100% акцій компанії належать НАК"Нафтогаз України".
- "Укргазвидобування" за січень-жовтень видобула 11,36 млрд куб.м газу, що на 4,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
- У грудні "Укргазвидобування" відкрило нове Моспанівське родовище у Харківській області з перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу.
- Компанія "Укргазвидобування" за 2021 рік видобула 13,67 млрд куб.м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.