СБУ затримала "на гарячому" співробітника "Укргазвидобування" під час отримання 400 тис.грн хабаря.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала затримання співробітника дочірньої компанії "Укргазвидобування" на отриманні хабаря.

Як зазначила прес-служба "Нафтогазу" в Facebook, компанія співпрацює зі Службою безпеки України та Національною поліцією у боротьбі з корупцією.

Також компанія повідомила, що невідворотність покарання за корупцію є визначальною для всіх підприємств, що входять до групи "Нафтогаз".

"Чи порушили закон співробітники АТ "Укргазвидобування", визначить суд. Зі свого боку національна компанія проведе аналіз обставин прийняття їх на роботу у 2016-2017 роках, і системи прийняття відповідних управлінських рішень в АТ "Укргазвидобування", - йдеться в повідомленні.

"Укргазвидобування" та корупційний скандал:

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить близько 70%. 100% акцій компанії належать НАК"Нафтогаз України".

18 січня 2022 року служба безпеки України повідомила, що викрила посадових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ "Укргазвидобування" у вимаганні 400 тис. грн хабаря від приватної компанії за нестворення перешкод для виконання тендерної угоди.

Одного зі зловмисників співробітники СБУ затримали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди на суму 400 тис.грн.

Посадовій особі повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.