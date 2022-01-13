Додатково на старих свердловинах було видобуто 67 млн куб. м газу.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на старих проблемних свердловинах.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що додатково на старих свердловинах було видобуто 67 млн куб.м газу. Такого ефекту вдалося досягти від впровадження технології капілярних систем. Минулого року 75 свердловин запрацювали з новою силою.

Технологія дозволяє інтенсифікувати видобуток газу на складних свердловинах, схильних до накопичення рідини та зменшити виробничо-технологічні втрати.

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"Враховуючи позитивні результати впровадження цієї технології минулого року, ми плануємо розширювати програму її застосування. Приблизний план на 2022 рік - збільшити кількість операцій до 232", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" Олега Толмачова.

"Укргазвидобування":

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить близько 70%. 100% акцій компанії належать НАК"Нафтогаз України".

Компанія "Укргазвидобування" за січень-грудень 2021 року видобула 13,67 млрд куб. м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.

Видобуток газу:

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.

У грудні 2021 року компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового Моспановського родовища у Харківській області. За попередніми оцінками, його ресурси становлять до 5 млрд куб. м газу. Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 раза - до 24 млрд куб.об.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна повинна наростити власний видобуток газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність. На нарадах у президента Володимира Зеленського неодноразово підіймалося питання збільшення власного видобутку.

Станом на 6 грудня 2021 року "Укргазвидобування" за січень-листопад видобула 12,49 млрд куб. м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.