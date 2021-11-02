Міністерство енергетики розробляє нову систему підтримки малих сонячних електростанцій, які встановлять домогосподарства та підприємства, замість нинішньої системи компенсації за "зеленим" тарифом.
Як повідомили в прес-службі нова система буде застосовуватися тільки для нових просьюмеров (споживачі, які встановили СЕС).
Читайте такожКабмін надав "Укренерго" 23 мільярди гривень держгарантій на виплати за одним з тарифів
"Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів і готуємося до впровадження так званої "системи Net Billing", - цитує прес-служба в.о. директора директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго Олександра Мартинюка.
За його словами, в результаті впровадження такої системи споживачі електроенергії зможуть компенсувати власне споживання завдяки встановленню об'єктів відновлюваної енергетики, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.
"Кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більше, ніж генерація, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві", - пояснив Мартинюк.
Відзначається, що впровадження нової системи дасть поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки буде поширюватися не тільки на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені в зниженні плати за споживання електроенергії.
Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання і зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.
Альтернатива "зеленому" тарифу:
Міністерство енергетики розробило законопроект, яким пропонується альтернатива "зеленому" тарифу, який передбачає фіксовані виплати великим виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії.
Законопроект передбачає введення системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії. Такий механізм пропонується запровадити як для діючих договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які укладатимуться переможцями аукціонів замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом Feed-in-Tariff.