Міністерство розробляє нову систему підтримки малих сонячних електростанцій, замість "зеленого" тарифу.

Міністерство енергетики розробляє нову систему підтримки малих сонячних електростанцій, які встановлять домогосподарства та підприємства, замість нинішньої системи компенсації за "зеленим" тарифом.

Як повідомили в прес-службі нова система буде застосовуватися тільки для нових просьюмеров (споживачі, які встановили СЕС).

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"Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів і готуємося до впровадження так званої "системи Net Billing", - цитує прес-служба в.о. директора директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго Олександра Мартинюка.

За його словами, в результаті впровадження такої системи споживачі електроенергії зможуть компенсувати власне споживання завдяки встановленню об'єктів відновлюваної енергетики, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

"Кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більше, ніж генерація, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві", - пояснив Мартинюк.

Відзначається, що впровадження нової системи дасть поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки буде поширюватися не тільки на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені в зниженні плати за споживання електроенергії.

Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання і зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.

Альтернатива "зеленому" тарифу:

Міністерство енергетики розробило законопроект, яким пропонується альтернатива "зеленому" тарифу, який передбачає фіксовані виплати великим виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Законопроект передбачає введення системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії. Такий механізм пропонується запровадити як для діючих договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які укладатимуться переможцями аукціонів замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом Feed-in-Tariff.

Автор: Ганна Бредіхіна