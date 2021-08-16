11 серпня Кабмін знизив тариф на електроенергію, для тих, хто споживає її економно.

Домогосподарства, які щомісячно споживають менше 250 кіловатів електроенергії, зможуть зекономити на комуналці після нещодавнього рішення Кабміну. Ті, хто у вказаний ліміт не вкладуться, платитимуть за старим тарифом.

Скільки і як зможуть заощадити українці - йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти побували в гостях у киянки пані Ганни, яка мешкає в спальному районі Києва разом з донькою. В середньому щомісяця за електрику платять 300 гривень. За новим тарифом родина зможе економити до 50 гривень на місяць. Статистика свідчить про те, що таких споживачів в Україні близько 80%. Вже з жовтня вони зможуть платити за електрику менше.

Не всі експерти поділяють оптимізм чиновників, які обіцяють менші цифри в платіжках за електроенергію. Деякі вважають, що Кабмін зробив прорив у системі тарифоутворення.

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"Насправді змінено модель неєвропейську на фактично європейську. Це певне регулювання, безумовно. Але це не таке регулювання, яке є безглуздим і безпощадним", - каже Олександр Харченко, експерт ринку енергетики.

Інші нові тарифи називають необґрунтованими й кажуть, що електрика продається нижче собівартості. В майбутньому це може призвести до проблем у виробників.

"Немає техніко-економічного обґрунтування, у цього рішення немає аналізу регуляторного впливу, немає таблиці узгодження, немає будь-яких документів, якими це рішення має супроводжуватися", - коментує експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

У профільному комітеті парламенту заспокоюють: усі пораховано, зниження тарифів економічно обґрунтоване, катастрофи не буде. В обласних адміністраціях кажуть про відсутність суттєвих скарг від енергетиків.

"Я думаю, нам буде трошки легше", - резюмує киянка пані Ганна.

11 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові тарифи на електроенергію.

Того ж дня Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кВт-год на місяць.

Автор: Юрій Годован