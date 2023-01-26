Їх потужність — 500 МВт.

Українська національна компанія АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписала з турецьким виробником Karpowership меморандум про постачання плавучих електростанцій в нашу країну. Вони зможуть забезпечити потреби в електриці 1 мільйона домогосподарств.

Такою інформацією поділилися журналісти видання Anadolu з посиланням на заяви Karpowership. Плавучі платформи планується розташувати в портах Румунії та Молдови, а потім транспортувати електрику через мережі згаданих країн. ЕКУ і Karpowership проведуть переговори з Бухарестом і Кишиневом щодо реалізації описаного рішення.

У підписаному меморандумі передбачено, що плавучі електростанції загальною потужністю 500 мегават почнуть оперативно виробляти електрику для потреб України. Представник Karpowership Зейнеп Харезі позитивно прокоментувала співпрацю з ЕКУ. За її словами, використання технологій компанії допоможе Україні подолати енергетичну кризу, яку спровокували атаки російських окупантів.

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"Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні і гнучкі рішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якомога швидше", — заявила Харезі.

Імпорт електроенергії в Україну: остання інформація

Україна провела імпорт електрики в тестовому режимі з Румунії в кінці листопада. Це було необхідно для перевірки технічної можливості транспортування енергії з Європи у разі потреби.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус раніше цього тижня повідомив, що імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства. Обсяг становить 200-300 мегават на годину, хоча загальне споживання в країні становить 12 тисяч мегават. При цьому платити за електроенергію з Європи доводиться в 2-3 рази дорожче.

У прес-службі ДТЕК вчора заявили: "ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для поліпшення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення і економіку України".

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