Зараз імпорт забезпечує близько 2% споживання в країні.

Імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину при загальному споживанні в країні 12 тисяч мегават на годину.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус В ефірі телемарафону, зазначивши при цьому, що обсяг 200-300 мегават - це не достатній обсяг з точки зору загальної енергосистеми

"Станом на зараз обсяг 200-300 мегават, це не дуже великий обсяг з точки зору загальної енергосистеми. Обласний центр середній може споживати більше електроенергії", - сказав він.

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За словами депутата, цей імпорт здійснюють певні підприємства, у яких електроенергія не займає багато у виробництві, – до 10% від постійного виробничого процесу, але вона вкрай необхідна. При цьому електроенергія з Європи в 2-3 рази дорожча, ніж в Україні.

В цілому такий імпорт корисний і це дає можливість збалансувати роботу енергосистеми, але дає тільки близько 2% від загального споживання.

"З вечора суботи (21 січня - ред.) почався цей імпорт, це більш-менш відчутні обсяги, але вони не є критично великими з точки зору загальної енергосистеми, тому що ми споживаємо близько 12 тисяч мегават на годину, а імпорт – це 200-300 мегават на годину", - додав Герус.

Імпорт електроенергії в умовах війни:

У 2023 році почався імпорт електроенергії в Україну з Європи, поки в невеликих обсягах, проте Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

У січні Кабінет міністрів пообіцяв промисловим споживачам, що буде налагоджений імпорт електроенергії з ЄС.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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