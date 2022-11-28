Державний трейдер імпортував електроенергію протягом двох годин.

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") 27 листопада 2022 у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9.00 та 14.00).

Як інформує прес-служба ЕКУ, імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України.

"Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", – йдеться в повідомленні.

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Енергосистема України

Відомо, що право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.

Попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" здійснив зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року.

Відомо, що з 10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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