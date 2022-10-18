Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну уряди деяких країн Євросоюзу ведуть переговори про оренду гігантських плавучих електростанцій, щоб забезпечити більше джерел енергії та задовольнити попит взимку.

Про це повідомляє Bloomberg.

В матеріалі зазначається, що силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Великим власником таких суден є турецька компанія Karpowership. Флот плавучих електростанцій може причалити до європейських портів у грудні, повідомила компанія.

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Силові судна використовувалися як джерело виробництва електроенергії в Африці та низці інших економік, що розвиваються. Поворот Європи до суден, що працюють на викопному паливі, є ще однією ознакою гострої необхідності використовувати додаткові джерела енергії цієї зими, оскільки континент стикається з численними проблемами енергетичної безпеки після вторгнення Росії в Україну.

Karpowership має вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити живленням приблизно 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегават. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

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