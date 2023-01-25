Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт-год електроенергії на місяць.

Енергохолдинг ДТЕК у січні розпочав імпорт електроенергії з країн Європи, що дозволить несуттєво зменшити дефіцит електрики в Україні.

Про це повідомила прес-служба компанії, проте в компанії не уточнили, який саме обсяг електроенергії був імпортований.

"ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для поліпшення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення і економіку України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Імпорт електроенергії в умовах війни:

У 2023 році почався імпорт електроенергії в Україну з Європи, поки в невеликих обсягах, проте Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

У січні Кабінет міністрів пообіцяв промисловим споживачам, що буде налагоджено імпорт електроенергії з ЄС.

23 січня 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив про те, що імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину при загальному споживанні в країні 12 тис.мегават. Тобто імпорт забезпечує близько 2% споживання в країні.

При цьому електроенергія з Європи в 2-3 рази дорожча, ніж в Україні.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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