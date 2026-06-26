Слідом за ОАЕ: з ОПЕК може вийти один із ключових учасників, – Reuters

Раніше нафтовий картель залишили Об'єднані Арабські Емірати.

Ірак допускає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), якщо група не дозволить Багдаду суттєво збільшити видобуток "чорного золота". Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

На думку фахівців, вихід Іраку став би серйозним ударом для ОПЕК, яка менш ніж два місяці тому вже зіткнулася з виходом Об’єднаних Арабських Еміратів.

Ірак - другий за обсягами видобутку виробник у групі після Саудівської Аравії та одна із п’яти її держав-засновниць. Сама ОПЕК була створена у 1960 році в столиці Іраку – Багдаді.

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Країна отримує основну частину своїх доходів від нафти, однак вони різко скоротилися після війни США та Ізраїлю з Іраном, яка фактично заблокувала експорт через Ормузьку протоку. Сьогодні уряд Іраку стикається з фінансовою кризою внаслідок бойових дій.

За словами одного із джерел, Ірак розглядав можливість виходу з ОПЕК, однак нинішній план полягає в тому, щоб залишитися членом організації та домагатися підвищення квоти.

"Саудівська Аравія та інші союзники по ОПЕК повинні поставитися до цього питання з максимальною серйозністю. Інакше Ірак буде змушений розглянути всі доступні варіанти", – цитує його слова Reuters.

Квота Іраку на липень становить 4,378 млн барелів на добу, хоча фактичний видобуток зараз значно нижчий через порушення експорту через Ормузьку протоку.

На офіційному рівні Ірак не робить різких заяв. 25 червня Міністерство нафти країни повідомило, що інформація про можливість припинення членства в ОПЕК не відображає офіційну позицію уряду.

Після публікації Reuters ціни на нафту ненадовго прискорили падіння й опустилися нижче 73 доларів за барель.

ОПЕК+ переглядає норми видобутку нафти

Коментарі іракських чиновників пролунали на тлі того, що ОПЕК+ переглядає виробничі потужності країн-учасниць щодо видобутку нафти. Результати цієї оцінки використовуватимуться для визначення базових рівнів видобутку на 2027 рік, від яких залежать квоти.

У минулому Ірак уже мав труднощі з дотриманням квот ОПЕК, оскільки нарощував видобувні потужності за підтримки західних нафтових компаній. За даними ОПЕК, у травні Ірак видобував 1,48 млн барелів на добу проти майже 4,2 млн барелів у лютому – до закриття Ормузької протоки.

"Ірак працює над відновленням повної потужності експорту нафти та прагне збільшити видобуток до 7 млн барелів на добу впродовж наступних років", – заявив речник уряду країни Хайдер аль-Абуді.

Після вступу на посаду в травні прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді дав зрозуміти, що відновлення економіки країни, залучення іноземних інвестицій і боротьба з корупцією стануть ключовими пріоритетами його уряду. 24 червня він заявив, що Ірак хоче домогтися від ОПЕК підвищення квоти на видобуток нафти відповідно до виробничих можливостей країни та чисельності населення.

Раніше сім ключових учасників ОПЕК+ вже збільшили квоти на видобуток із квітня по червень майже на 600 тисяч барелів на добу, хоча більшість із них не змогли досягти цих вищих показників через перебої з експортом через Ормузьку протоку.

ОПЕК – останні новини

Нагадаємо, навесні в ОАЕ оголосили про вихід з Організації країн-експортерів нафти та розширеного альянсу ОПЕК+. Один із найбільших експортерів нафти у світі вийшов із об’єднання після критики з боку інших арабських держав. За їхніми словами, Емірати не вжили достатніх заходів для захисту регіону від численних іранських атак під час війни на Близькому Сході.

На думку фахівців, вихід ОАЕ з ОПЕК може розглядатися як політична перемога для президента США Дональда Трампа, який неодноразово звинувачував організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту.

Повідомлялося також, що Об’єднані Арабські Емірати планують до 2027 року подвоїти потужності з експорту сирої нафти в обхід Ормузької протоки, щоб зменшити залежність від цього стратегічного морського маршруту.

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