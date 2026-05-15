Блокада Ормузької протоки: в ОАЕ придумали, як подвоїти експорт нафти до 2027 року

ОАЕ та Саудівська Аравія – єдині великі виробники в Перській затоці, здатні постачати значні обсяги нафти під час війни в Ірані.

Об'єднані Арабські Емірати до 2027 року планують подвоїти потужності з експорту сирої нафти в обхід Ормузької протоки, щоб знизити залежність від цього морського шляху, закриття якого під час війни з Іраном призвело до потрясінь на світових ринках.

Видання Bloomberg пише, що компанія Abu Dhabi National Oil Co. будує нафтопровід, що веде до порту Фуджейра в Оманській затоці. Ця державна нафтова компанія вже експлуатує нафтопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на добу, що проходить від нафтових родовищ у пустелі до порту на східному узбережжі, який виявився порятунком для країни під час війни.

Цей трубопровід експлуатується вже понад десять років і набуває дедалі більшого значення, оскільки Іран продовжує блокувати прохід через Ормузьку протоку, через яку до початку війни на Близькому Сході проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та газу. Однак ця лінія здатна транспортувати менше половини звичайних експортних обсягів Adnoc.

Відео дня

ОАЕ та Саудівська Аравія – єдині великі виробники в Перській затоці, здатні постачати значні обсяги нафти на ринок під час війни в Ірані. Державні нафтові компанії обох країн в останні тижні непомітно зуміли відвантажити деякі партії нафти з Перської затоки, обійшовши іранську блокаду.

Війна в Ірані та блокування Ормузької протоки – останні новини

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану прохід через Ормузьку протоку майже весь час заблокований – спочатку Тегераном, потім американськими військами.

Поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку суттєво обмежені через блокаду. Втім, окремі танкери все одно примудряються пройти через протоку. Зокрема, протягом квітня щонайменше чотири танкери, завантажені нафтою з ОАЕ, вийшли з Перської затоки без "зеленого світла" з боку Ірану.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія запустила новий залізничний коридор для вантажних перевезень як альтернативу Ормузькій протоці.

Вас також можуть зацікавити новини: