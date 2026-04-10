Нафти стане більше: країни ОПЕК+ готуються до відновлення експорту через Ормуз, - Reuters

Поки що немає жодних ознак того, що Тегеран скасує майже повну блокаду Ормузської протоки.

Виробники нафти на Близькому Сході попросили азійські НПЗ подати програму завантаження нафти на квітень і травень, що свідчить про підготовку до можливого повноцінного відновлення експорту нафти через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників журналістів, національна нафтова компанія Саудівської Аравії "Сауді Арамко" попросила своїх клієнтів подати заявки на експорт нафти у травні з портів Янбу та Рас-Танура. При цьому постачання нафти з порту Рас-Танура передбачає проходження судна через Ормузьку протоку.

Однак, як повідомило в четвер саудівське державне інформаційне агентство SPA з посиланням на офіційне джерело в Міністерстві енергетики, атаки на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії скоротили видобуток нафти в королівстві приблизно на 600 000 барелів на добу, а пропускну здатність трубопроводу "Схід-Захід" – приблизно на 700 000 барелів на добу.

Також до відновлення експорту через Ормузьку протоку готується інші нафтовиробники з Близького Сходу – Кувейт та Ірак, які транспортують нафту переважно через цю водну артерію. За даними джерел Reuters, державна нафтогазова компанія країни - Kuwait Petroleum Corp оприлюднила дати відвантаження нафти. Один зі співрозмовників видання дав зрозуміти, що обсяг постачань "чорного золота" буде залежати від можливості клієнтів забрати відповідний вантаж.

Зі свого боку основні покупці нафти країн Перської затоки - азійські НПЗ - після оголошення про припинення вогню на Близькому Сході шукають танкери для завантаження нафти у цьому регіоні.

Індійські та південнокорейські нафтопереробні заводи шукають танкери для завантаження іракської нафти.

Водночас Reuters зазначає, що поки що немає жодних ознак того, що Тегеран збирається скасувати майже повну блокаду Ормузької протоки.

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, що стало однією з причин зростання цін на нафту до понад 100 доларів за барель.

Наприкінці березня міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Аракчі повідомив, що прохід через протоку дозволено російським, китайським, індійським, іракським і пакистанським танкерам.

8 квітня стало відомо, що Іран тимчасово погодився відкрити Ормузьку протоку. Водночас Аракчі заявив, що протока працюватиме, якщо атаки на Іран буде припинено. Однак в той же день іранські ЗМІ повідомили про те, що протоку закрито.

