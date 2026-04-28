Ключовий член ОПЕК несподівано оголосив про вихід з картелю, - Reuters

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після хвилі критики від інших арабських держав.

В Об'єднаних Арабських Еміратах у вівторок, 28 квітня, заявили про вихід з Організації країн-експортерів нафти ОПЕК та розширеного альянсу ОПЕК+. Це завдасть серйозного удару по групам експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру, Саудівській Аравії, в той час, коли війна з Іраном спричинила історичний енергетичний шок і дестабілізувала світову економіку, пише Reuters.

"Втрата ОАЕ, давнього члена ОПЕК, може спричинити хаос і послабити групу, яка зазвичай прагнула демонструвати єдність, попри внутрішні розбіжності з низки питань – від геополітики до квот на видобуток", - пише видання.

Зазначається, що один з найбільших експортерів нафти у світі залишив нафтові об’єднання після критики від інших арабських держав. На думку цих країн, Емірати не зробили достатньо для захисту регіону від численних іранських атак під час війни на Близькому Сході. В результаті іранських погроз та нападів на судна виробники нафти з країн Перської затоки, що входять до ОПЕК, вже стикаються з труднощами при експорті нафти через Ормузьку протоку.

Вихід ОАЕ з ОПЕК - перемога для президента США Дональда Трампа, який звинувачував організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту. Трамп також пов'язав військову підтримку США для країн Перської затоки з вартістю нафти, заявивши, що, хоча США захищають членів ОПЕК, ті "використовують це, встановлюючи високі ціни".

Слід зазначити, що ОАЕ видобувають близько 3-3,5 мл барелів нафти на добу і є одним із найбільших у світі виробників та експортерів нафти. Країна володіє близько 6% світових запасів нафти.

Критика Трамп на адресу ОПЕК - останні новини

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував ОПЕК. Він називав картель незаконною структурою, яка знищує сама себе. Під час виборчої кампанії Трамп, серед іншого, обіцяв домогтися значного зниження цін на нафту. У січні 2025 року він закликав лідера ОПЕК – Саудівську Аравію - та інших членів картелю знизити ціни для прискорення завершення російсько-української війни.

Хоча країни-члени картелю і збільшували квоти на видобуток у 2025 році, що посприяло зниженню вартості нафти, але їхньою метою було збільшення власної частки на ринку.

