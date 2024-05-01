Місцева влада розповіла про жахливі наслідки для агросектора регіону від підриву ГЕС.

Для побудови нової станції замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС потрібно щонайменше 5 років та до 2 млрд євро. Знищення дамби вкрай негативно позначилося на аграріях.

"Теракт знищив зрошувальні системи. Каховське водосховище було джерелом постачання води. Частина підприємств поблизу Дніпра – затоплені. Тільки на правобережжі аграрії не зібрали 100 000 тонн зернових і техкультур. 2,8 млрд грн збитків лише по зернових", - розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв’ю Liga.net

При цьому він підкреслив, що всі зерносховища, ангари зруйновані, жодного цілого елеватора на правому березі Дніпра не залилишось. Прокудін зауважив, що через окупацію та теракти росіян найбільше постраждало садівництво, вирощування овочів і баштанних культур.

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"Ті культури, які були затоплені чи залишились без зрошення. Якщо по зерну ще можна якось сподіватися на дощі, то з фруктами та овочами так не вийде. Близько 650 гектарів садів знищені в Херсонській і Дар'ївській громадах, 2000 гектарів – у Білозерському. Там вирощували персики, яблука, черешню, малину, виноград. Все це знищено", - сказав він.

За інформацією очільника ОВА, на лівобережжі неможливо вирощувати рис, кукурудзу, фрукти, ягоди, бо немає води. Тому потрібно або відновити Каховську ГЕС, або за допомогою насосів спробувати заповнювати зрошувальні канали.

На запитання, чи зможемо ми колись відновити Каховську ГЕС і водосховище, Прокудін відповів, що так і це зараз вивчають науковці.

"Але конкретики немає. Поки навіть провести аналіз на місці неможливо, це перша лінія оборони. За попередніми підрахунками, для побудови нової станції потрібно щонайменше п’ять років та від 1 до 2 млрд євро. Звісно, це буде можливо зробити лише після завершення бойових дій", - розповів Прокудін.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС - головні новини

В ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти здійснили теракт на дамбі Каховської ГЕС, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф останніх десятиліть. Внаслідок дій ворога під водою опинилися десятки населених пунктів на півдні України, що призвело до значних руйнувань та людських жертв.

Президент Володимир Зеленський назвав підрив Каховської дамби на півдні України "екологічною бомбою масового знищення".

Експерти заявили, що дії росіян призвели до незворотних екологічних наслідків.

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