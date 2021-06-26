Україну розглядають як пілотного партнера у сфері "зеленої" енергетики.

США та Німеччина вивчають шляхи зміцнення енергетичного сектору України та стримування агресії Росії за допомогою санкцій у разі підписання угоди про завершення добудови російського газопроводу «Північний потік-2» в обхід України.

Про це пише Bloomberg.

Угода, яку деякі офіційні особи планують підготувати до візиту канцлера Ангели Меркель у Вашингтон в липні, може означати, що держави зобов’язуються компенсувати Україні транзитні втрати після запуску «Північного потоку-2». Німеччина також може взяти на себе зобов’язання підтримати план з розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.

Bloomberg зазначає, що можливі варіанти угоди були викладені кількома людьми, знайомими з переговорами. Та попри це сторони очікують протестів з боку членів Конгресу США, тому що з уже вказаних пропозицій були й ті, котрі пропонувалися раніше і які не змогли стримати Росію в минулому.

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Раніше видання Handelsblatt писало про запланований візит канцлера Німеччини до Вашингтону у липні 2021 року з приводу остаточного з’ясування позиції США щодо російського газопроводу.

Тоді журналісти зазначали, що Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.

ОНОВЛЕНО. Це в інтерв’ю ZN,UA підтвердила й посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Вона зазначила, що Німеччина планує відмовитися від вуглецевих джерел енергії до 2045 року.

«Я говорила з експертами: нам ще потрібно досить багато газу до, можливо, 2032 року, але потім його використання дуже сильно зменшиться, і нам треба думати, що буде пізніше. Я знаю, що Україна зараз і надалі боротиметься з «ПП2», але водночас потрібно думати і про свої дуже великі можливості в інших сферах. У тому числі і про водень і його транзит до Європи, тому що вся наша система через 15 років буде перебудовуватися на водень», – сказала посол.

Фельдгузен переконана, що Берлін має знайти на перспективу для України солідний фундамент для розвитку країни, йдеться про «зелену» енергію: «І ми повинні дати Україні можливість заробляти на цьому гроші. Думаю, це дуже важливо».

А контракт з «Газпромом», який наразі підписаний до кінця 2024 року, можна продовжити ще на 5 років, додала дипломатка.

Фельдгузен пояснила, що це буде спільний проект, а Україну розглядають як пілотного партнера у цій сфері: «Тому що для «зеленого» виробництва водню потрібно дуже багато можливостей у «зеленій» енергії, які Україна теоретично має, — вітер і сонце».

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу. Вашингтон вважає, що таким чином Кремль хоче зробити Європу енергозалежною і користуватися цим з політичною метою.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Незважаючи на це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати діючий контракт про транзит блакитного палива через Україну.

Невдовзі державний секретар США Ентоні Блінкен зауважив, що рішення щодо санкцій можуть переглянути. А 11 червня речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не відступили від своєї початкової позиції щодо потреби стримати дії Росії на Балтійському морі.

У відносинах з Німеччиною Прайс назвав найоптимальнішим інструмент дипломатії.

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Автор: Яна Ставська