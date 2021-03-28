Держсекретар США зазначив, що агресивна поведінка РФ - основне джерело стурбованості США і їхніх союзників у НАТО.

США озвучили свою позицію по газопроводу "Північний потік-2" владі Німеччини й попередили про намір "нарощувати" санкції.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN, передає НВ.

За його словами, тема газопроводу підіймалася під час його нещодавньої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом у Брюсселі.

"Ми вважаємо, що це [будівництво газопроводу] погана ідея, і для нас було важливим мати можливість сказати про це безпосередньо нашому близькому партнеру - Німеччині", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що партнери по НАТО тісно співпрацюють між собою, попри розбіжності по "Північному потоку-2". За його словами, агресивна поведінка РФ - основне джерело стурбованості США та їхніх союзників у НАТО.

Блінкен нагадав, що США ввели санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу, і "дали ясно зрозуміти, що продовжать нарощувати ці заходи".

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Відповідаючи на питання про те, чи може уряд США зробити щось для зупинки будівництва, він відповів, що це залежить від тих, хто намагається побудувати "Північний потік-2".

"Ми просто хочемо переконатися в тому, що є чітке розуміння нашої позиції, нашого неприйняття цього трубопроводу", - сказав Блінкен.

Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній уже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Lержсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи і має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

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Автор: Олександр Топчій