Коли нові санкції до російського "Північного потоку-2" будуть застосовані в повному обсязі, будівництво газопроводу припиниться.

Санкції США незабаром можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Відповідний пакет санкцій вже підготовлений Конгресом і прийнятий в якості обов'язкового Закону.

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Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на радника голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадима Гламаздіна,

"Наскільки нам відомо, адміністрація США готова застосувати ці санкції, але зараз вирішуються якісь технічні деталі, - говорить Гламаздін. - Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинки цього проекту дуже висока. Поки робота не зупинена, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують".

До того ж на думку Вадима Гламаздіна, не існує і легальних способів ввести трубу в експлуатацію. Проект має бути сертифікованим, а сертифікаційна компанія, яка цим займалася, вийшла з "Північного потоку-2" через санкції. Це означає, що жодна інша компанія не зможе повністю провести сертифікацію, адже для відповідної оцінки компанія повинна стежити за проектом весь час.

Є проблеми й зі страховкою. У Росії немає страхових компаній такого рівня, які могли б страхувати подібний проект. А всі міжнародні компанії вже заявили, що не матимуть з ним справу.

Водночас Гламаздін не виключає можливості, що Росія може спробувати обійти закон і змусити європейців качати газ через цю трубу іншими способами.

"Можна згадати, що зробила Росія з транзитом з Туркменістану. Вони просто підірвали трубу у себе на території. І з 2009-го року жодного кубічного метра туркменського газу в Європу не поставляється. А до цього поставляли 50 мільярдів на рік. Чи можуть вони підірвати труби, що йдуть у бік України? У теорії - можуть, а на практиці - не знаю. Все залежатиме від того, як поводитимуться європейці", – підсумував експерт.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже чинним "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу"Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року у Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Автор: Бредіхіна Ганна