Профспілки обурені тим, що уряд пропонує Верховній Раді узаконити його бездіяльність щодо погашення боргів перед Енергоатомом та іншими держпідприємствами.

Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості оприлюднили відкрите звернення до уряду.

Про це повідомляє прес-служба профспілки працівників атомної енергетики та промисловости України.

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Вони обурені тим, що Уряд пропонує Верховній Раді узаконити його бездіяльність щодо погашення боргів перед Енергоатомом та іншими держпідприємствами.

Йдеться про те, що 26 листопада 2020 року Кабмін надав свої пропозиції до проєкту Закону України про держбюджет на 2021 рік. Згідно з ними він пропонує зупинити на наступний рік дію пунктів 1–3 частини 1 статті 3, частини 2 статті 4 та пункту 3 Прикінцевих і перехідних положень ЗУ «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», ухваленого Верховною Радою 16 червня поточного року.

Зазначеними пунктами Закону був встановлений механізм погашення заборгованості, а уряд отримав доручення у місячний термін ухвалити конкретно визначені нормативно-правові акти щодо його реалізації. Однак цього зроблено не було.

Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» №406 від 22 вересня 2020 року Кабміну також доручалося вжити вичерпних заходів задля погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електроенергії держсектору економіки. Цей пункт Указу теж не виконано.

Таким чином, замість виконання чинних актів законодавства та вирішення найгострішої проблеми – кризи неплатежів на ринку електричної енергії – уряд пропонує зняти з себе відповідальність за провалену роботу та узаконити власну бездіяльність.

Сума боргу перед ДП НАЕК «Енергоатом», на погашення якої, власне, і був спрямований цей закон, становить 11,62 млрд грн. Це борг ДП «Енергоринок» за поставлену НАЕК «Енергоатом» електроенергію станом на 30 червня 2019 року, перед запровадженням нової моделі енергоринку.

З огляду на вищевикладене, Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості закликає народних депутатів при доопрацюванні проєкту закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» утриматися від ухвалення змін до чинного законодавства, які знімають зобов’язання Уряду працювати та вирішувати гострі проблеми на енергетичному ринку.

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Автор: УНІАН