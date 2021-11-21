Енергетична система нашої країни поповнюється електроенергією не тільки з Білорусі, а й зі Словаччини.

Білорусь відновила постачання в Україну електричної енергії після триденної перерви.

Про це свідчать дані оператора об’єднаної енергомережі – державної компанії "Укренерго".

Причиною відновлення стало підключення до енергомережі першого енергоблоку Білоруської АЕС після тимчасового припинення роботи.

Так, станом на ранок 21 листопада в українську енергетичну систему знову поступає електроенергія обсягом 415 МВт-год.

Читайте такожУкраїнцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту електроенергії з БілорусіКрім того, через Бурштинський енергоострів, який виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продовжуються надходження електроенергії зі Словаччини обсягом 121 МВт-год.

Нагадаємо, 17 листопада у Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що поставки електроенергії в Україну будуть припинені з 18 листопада. Про причини такого рішення не повідомлялося.

Водночас, за даними Міністерства енергетики Білорусі, 17 листопада о 10:33 (за мінським часом) перший енергоблок Білоруської АЕС був відключений від мережі дією автоматики, а вже 19 листопада о 14:04 (за мінським часом) підключений.

З 18 по 20 листопада обсяги імпорту електроенергії з Білорусі в України впали з 415 МВТ-год до нуля. Наразі добовий обсяг імпорту електричної енергії становить близько 2% споживання електроенергії.

Автор: Ганна Бредіхіна