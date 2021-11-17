У Білорусі заявили, що подальші поставки будуть залежати від "технічних можливостей".

Білорусь перестане постачати електроенергія в Україну. Постачання припиняться вже з завтрашнього дня, 18 листопада.

Про це повідомляє Белта.

Відзначається, що рішення прийнято в рамках встановленого порядку взаємодії за контрактом, який сторони підписав раніше.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Газпром" не планує збільшувати постачання газу через Україну в ЄСПри цьому на сайті Міністерства енергетики Білорусі повідомляється, що 17 листопада автоматично був відключений від мережі перший енергоблок Белаес. Фахівці нібито проводять діагностику та аналіз роботи систем.

Доступ до міждержавних перетинів електромереж:

26 жовтня 2021 року компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні постачання електроенергії.

11 листопада Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт.

Автор: Анастасія Горбачова