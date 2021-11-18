Станом на ранок 18 листопада імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год.

Білорусь повністю припинила постачання електроенергії в Україну.

Про це свідчать дані оператора системи передачі Укренерго.

Станом на 11:00 18 листопада імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год . Водночас ще вчора потужність становила 415 МВт-год.

Читайте такожДешевше не буде: стало відомо, коли в Україні переглянуть тарифи на електрикуПрипинення постачання електроенергії з Білорусі, ймовірно, пов’язане з повідомленням, яке вчора з’явилося у виданні БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі. Повідомлялося, що рішення прийнято в межах встановленого порядку взаємодії за контрактом, який сторони підписали раніше.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йшлося у повідомленні.

Водночас на офіційному сайті міністерства така публікація відсутня.

Доступ до міждержавних перетинів електромереж

26 жовтня 2021 року компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні постачання електроенергії.

8 листопада компанія "Беленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії до України.

"Беленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових рамкових контрактів також не планується", - йшлося у листі.

Надалі українські енергетичні експерти зазначили, що згідно з листом компанії "Беленерго", експорт електроенергії буде припинено виключно за рамковими контрактами, водночас як за всіма іншими видами контрактів постачання можуть продовжитися.

11 листопада Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини обсягом 100 МВт.

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Автор: Марта Гичко